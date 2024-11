Gli studenti dell’I. C. Busciolano di Potenza tra i vincitori del Premio Maggio dei Libri 2024. Complimenti!

Questa mattina, nella sede del CEPELL a Roma sono stati proclamati i vincitori del Premio Maggio dei Libri 2024.

Il CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura) è un Istituto autonomo del Ministero della Cultura che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore e ha l’obiettivo di promuovere la cultura del libro e di sensibilizzare e incentivare la lettura.

Per valorizzare la campagna nazionale per la promozione della lettura ‘Il Maggio dei Libri’, organizzata ogni anno, il Centro indice il Premio il Maggio dei Libri che consiste nella premiazione dei cinque migliori progetti di promozione della lettura realizzati nell’ambito di ciascuna delle seguenti categorie: Biblioteche, Associazioni culturali, Istituti Scolastici, Carceri, strutture sanitarie e di accoglienza per anziani, Librerie.

Per la categoria ‘Istituti Scolastici’ il premio di questa tredicesima edizione è stato vinto dal Plesso San Nicola dell’ i.c. Busciolano di Potenza con l’ iniziativa:…PER VOLARE LONTANO… !

Le attività svolte nella scuola di San Nicola, hanno rappresentato un lungo percorso che, attraversando la settimana di Libriamoci a novembre 2023, è giunto fino alla manifestazione dedicata al Maggio dei Libri, che si è svolta dal 6 al 10 maggio 2024 e ha visto coinvolti tutti gli alunni in accattivanti e stimolanti letture personalizzate che hanno caratterizzato tali giornate e toccato linguaggi diversi (letture animate, attività grafico-espressiva, mini-storie drammatizzate, espressione corporea, assemblaggio creativo…) coinvolgendo, di volta in volta, l’intera comunità scolastica.

Le letture e le narrazioni hanno avuto come tema dominante la Legalità; la realizzazione di piccoli eventi hanno aiutato i bambini ad interiorizzare i veri valori della vita come: pace, giustizia, diritti, rispetto, libertà…

La cerimonia ufficiale di premiazione si svolgerà a Roma, presso la sala CEPELL, il 5 dicembre 2024.