A Picerno una passeggiata di pace che unisce sportivi, famiglie e cittadini di tutte le età. Ecco l’iniziativa

Giovedì 3 Aprile 2025 alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Comune di Picerno – Palazzo Mancini in piazza del Plebiscito, si tiene la presentazione ufficiale del Vivicittà 2025 di Picerno, la passeggiata ludico-motoria di 5 chilometri che si svolgerà Domenica 6 Aprile e unirà sportivi, famiglie e cittadini di tutte le età, per celebrare lo sport come occasione di benessere, solidarietà e inclusione sociale.

L’evento è promosso dal Comitato Territoriale UISP Potenza APS (Unione Sport per tutti) e si svolge contemporaneamente in diverse città italiane ed europee e a Picerno: un’occasione unica per vivere lo sport come momento di aggregazione e condivisione dei valori di pace e sostenibilità ambientale.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il l’ASD PicernoRUN, il Comune di Picerno, Legambiente Basilicata, il gruppo Auser, i volontari della Protezione Civile Angels, la Fondazione ANT Franco Pannuti delegazione di Potenza

Intervengono:

Margherita Scavone, Sindaco del Comune di Picerno;

Ivan Pace, Assessore allo sport del Comune di Picerno;

Giovanni Sapienza, Presidente del comitato territoriale UISP Potenza;

Luca Tomasiello, Presidente dell’associazione sportiva dilettantistica PicernoRun;

Antonio Lanorte, Presidente di Legambiente Basilicata;

Antonio Imbrogno, Fond.

Ecco le locandine dei due eventi.