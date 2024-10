Il bodybuilder lucano Stefano Rosa conquista due ori in Slovenia! Complimenti

Sabato 5 ottobre nella capitale Slovena, presso l’Arena Bonifika Koper, si sono disputati gli IBFF World Championship ossia la più grande manifestazione di Bodybuilding e Fitness che ha visto prender parte oltre 400 atleti provenienti da tutto il mondo.

L’evento é stato organizzato dal presidente mondiale Dusko Madzarovic in collaborazione con il presidente Europeo e leggenda Mondiale del Bodybuilding Italiano Filippo Alfani.

Il già tre volte campione mondiale, Stefano Rosa, scrive il suo nome nell’Hall of Fame di questa disciplina conquistando, anche in terra Slovena, due ori: uno di categoria mentre l’altro facendosi strada tra i professionisti.

Con questi due titoli, il nostro atleta, arricchisce il suo, già colmo, palmares arrivando così alla straordinaria somma di 5 titoli mondiali (tre di categorie e due tra professionisti) inserendolo nella strettissima schiera dei Classic Bodybuilder più forti di sempre.

Dichiara Stefano Rosa:

“Oggi, sportivamente parlando, é il giorni più bello della mia vita perché sono riuscito a realizzare un sogno ovvero quello di vincere 5 titoli mondiali e di farlo soprattutto in Slovenia, terra dove nasce questa splendida federazione.

Per me il momento più importante, bello e significativo è stato quello di aver disputato la gara di coppia con mia mamma ovvero Anna Colucci, Miss Olimpia e due volte Vice campionessa Mondiale categoria over 55.

Un Record assoluto, non si era mai visto nulla di simile in una gara di bodybuilding e grazie a questo diventeremo i primi (madre a figlio) di sempre a partecipare e centrare una storica top 10 su ben 22 coppie.

Che dire tutto un sogno!”.

Stefano dedica questo traguardo unico al figlio Christian Rosala, alla moglie Veronica e alla sorellina Luana.

Si ringrazia inoltre la palestra Dynamik Warrior e il brand RSONLY per aver contribuito e sostenuto Stefano e la madre Anna Colucci ai World Championship.