In Austria da mezzanotte scatta il lockdown per i non vaccinati. Che ne pensate?

Tra poche ore entrerà in vigore in Austria il lockdown per i non vaccinati.

L’ufficialità del provvedimento è arrivata direttamente dalle parole del cancelliere Alexander Schallenberg, dopo la videoconferenza con i governatori dei nove Lander (Stati federati dell’Austria).

Il lockdown interesserà circa due milioni di persone sulle oltre nove milioni che vivono in Austria e resterà in vigore per dieci giorni.

Le persone non vaccinate non potranno uscire di casa se non per fare la spesa, l’attività sportiva o per le cure mediche, e questo a partire dai 12 anni di età.

Il blocco non riguarda le attività scolastiche.

Il ministro della Sanità, Wolfgang Muckstein, non ha escluso ulteriori misure se l’escalation del contagio dovesse proseguire.a

