In Basilicata Giorgia in concerto! Ecco quando

Giorgia in concerto a Matera!

Così scrivono gli organizzatori di Oversound Music Festival:

“Un altro annuncio importante per il nostro festival!

Arriva GIORGIA al Castello Tramontano.

Giorgia annuncia nuovi live estivi in alcune delle location più belle della Penisola.

Il viaggio dell’artista nei più spettacolari Festival estivi d’Italia fonderà la bellezza dei luoghi con le nuove e libere sonorità del suo ultimo album, “Blu¹“, capace di mescolare ritmi contemporanei e venature r’n’b in canzoni non confinate in etichette preconfezionate.

Uno spettacolo da non perdere.

Save the date: 13 LUGLIO 2023 a Matera”.

