Incidente in Basilicata: la Procura indaga per omicidio stradale

Perizia cinematica per chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto a Pomarico giovedì 6 giugno 2024 sulla Provinciale 3, costato la vita a una coppia del posto: Domenico Liccese, 69 anni, e la moglie Rosa Lenge, 65.

La Procura di Matera ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico della persona che si trovava alla guida dell’altra auto.

Il Pm inquirente ha incaricato un consulente tecnico per ricostruire la dinamica, le cause e le responsabilità e ha iscritto nel registro degli indagati la persona (rimasta illesa) che avrebbe invaso la corsia di marcia su viaggiavano in senso opposto i due coniugi impattando frontalmente.

Convalidato anche il sequestro dei due mezzi coinvolti, già eseguito dalla Polizia Stradale di Policoro.