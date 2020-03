Incidente a Potenza: auto si ribalta!

Ancora un incidente a Potenza in una zona molto nota ai potentini.

Sulla strada che collega Via dell’Unicef a Via Vaccaro un’auto si è ribaltata.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno causato la perdita di aderenza del mezzo sul manto stradale.

Non si esclude l’elevata velocità.

Sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e dei sanitari del 118.

Un tratto noto non solo per i numerosi allagamenti conseguenti a copiose piogge, ma anche per incidenti di vario genere.

Ricordiamo lo scorso 25 novembre, poco più avanti e sempre sulla Fondovalle, l’incidente che ha coinvolto una Mercedes.

Raccomandiamo sempre la massima prudenza alla guida.