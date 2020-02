La Basilicata ricorda le vittime torturate, assassinate e gettate nelle foibe: questa l’iniziativa

Il 10 Febbraio viene celebrato il “Giorno del Ricordo”, dedicato alle vittime torturate, assassinate e gettate nelle foibe e ai tanti italiani costretti all’esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.

“Per conservare e rinnovare la memoria di tale tragedia” il Consiglio regionale della Basilicata ha programmato, per Lunedì prossimo, una celebrazione istituzionale che si terrà alle ore 15:00 nell’Aula consiliare.

Il presidente dell’Assemblea consiliare, Carmine Cicala, sottolinea:

“Il ricordo, in quanto esercizio della mente e del cuore per rivivere quelle pagine di storia, per molto tempo oscurate, che portarono al dissolvimento dell’identità, delle radici e della cultura di più di 250 mila italiani.

Ricordare per restituire giustizia, per costruire, tutti insieme, un futuro che non ripeta gli errori del passato, diventa atto doveroso e di responsabilità”.

Questo il programma della cerimonia:

intervento del Presidente Cicala ad inizio manifestazione;

lettura di alcuni brani e poesie a cura dell’attore Tonio Epifania;

omaggio musicale della violoncellista Giovanna D’Amato e del fisarmonicista Salvatore Cella.

Di seguito la locandina con i dettagli.