La Lucana Film Commission alla Mostra del Cinema di Venezia: sarà presentato lo spot con Rocco Papaleo come testimonial! I dettagli

Lunedì 4 Settembre alle 11.00 nell’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia la Lucana Film Commission presenterà il suo piano di attività, che sarà raccontato dai componenti del consiglio di amministrazione Francesco Porcari, Riccardo Romani, Rocco Calandriello e Margherita Romaniello, al suo debutto da Presidente dopo la recente nomina del 30 agosto.

Afferma Margherita Romaniello:

“Presenteremo i punti della nostra strategia e del piano delle attività messe a punto tutti assieme in questi dieci mesi di intenso lavoro.

Racconteremo i progetti speciali, i bandi, i corsi di formazione, ma anche gli incentivi alle produzioni e le nuove forme di comunicazione che la LFC ha elaborato e che lavoreremo perché possano al più presto essere attuati”.

Nella seconda parte della presentazione verrà proiettato in anteprima lo spot “Basilicata, il cinema vive qui” realizzato dal collettivo attrici ed attori lucani in collaborazione con Mediterraneo Cinematografica.

Interverranno l’attore regista Rocco Papaleo (che peraltro nello spot ha recitato un cameo) ed Enzo Sisti, affermato produttore esecutivo delle più importanti produzioni internazionali, fra cui No time to die girato proprio in Basilicata nel 2019.

Afferma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“Una grande vetrina per la Basilicata e per la LFC, che può finalmente presentare al grande pubblico il corposo lavoro di programmazione svolto in questi mesi, grazie anche all’impegno della Giunta e del Consiglio regionale.

Al Lido di Venezia la Basilicata avrà il suo protagonismo e la Regione conferma il proprio sostegno al mondo del cinema e della produzione”.a

