Potenza, frazione di San Luca Branca: si farà quest’anno il festival nazionale “Fuochi sul Basento”? L’avviso

Il primo Sabato di Settembre, come da consolidata tradizione, segna un momento di straordinaria importanza per la piccola frazione di Potenza, San Luca Branca e, in realtà, per l’intera comunità potentina.

Si tratta del festival nazionale “Fuochi sul Basento”.

È con profondo rammarico, che ci troviamo ad annunciare che, dopo la sospensione causa Covid, anche quest’anno l’evento non avrà luogo.

Spiega Annamaria Telesca, presidente dell’associazione San Luca Branca:

“Rivolgendoci agli appassionati e affezionati spettatori di questa competizione pirotecnica storica, che da anni fa brillare il cielo di Potenza voglio sottolineare l’instancabile impegno dell’associazione nell’assicurare che il festival ritorni prepotentemente l’anno prossimo.

Questo appuntamento, che ha raccolto affetto e partecipazione da ogni angolo d’Italia, è nel cuore di tutti noi.

Oltre al nostro impegno, auspichiamo una maggiore attenzione da parte degli Enti locali in quanto il loro sostegno è fondamentale.

‘Fuochi sul Basento’ non è soltanto un evento pirotecnico, ma rappresenta un’occasione straordinaria per la nostra regione, una vetrina di prestigio che attira attenzione e appassionati su Potenza e dintorni, promuovendo la cultura e il turismo nel nostro territorio.

Con l’impegno di far rivivere questo straordinario spettacolo invitiamo già tutti a San Luca, speriamo già il prossimo anno.

Continueremo a far brillare i cieli e i cuori regalando emozioni indimenticabili a coloro che si riuniscono sotto lo stesso mantello di colori“.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)