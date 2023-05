La Provincia di Potenza protagonista alla sede delle Nazioni Unite a New York! I dettagli

Si è tenuta a New York dal 16 al 19 Maggio la Conferenza di medio termine sul “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030)”, documento internazionale adottato dagli stati membri delle Nazioni Unite il 15 marzo 2015 durante la Conferenza mondiale sulla riduzione del rischio di disastri tenutasi a Sendai, in Giappone e approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Per questo Meeting è stata invitata la Provincia di Potenza che già dal 2013 fa parte della Rete dell’UNDRR, ufficio internazionale che si occupa di Resilienza e riduzione del rischio di catastrofi.

Al Meeting delle Nazioni Unite ha partecipato il Consigliere Provinciale Michele Giordano insieme alla struttura tecnica dell’Ufficio diretto dall’Ing. Alessandro Attolico e il direttore generale Giovanni Conte.

La Provincia ha coinvolto per l’occasione anche la rappresentanza studentesca provinciale presieduta da Armando Mastromartino, “con l’intenzione di avviare un percorso di coinvolgimento attivo delle scuole e degli studenti su tematiche di Sostenibilità che li riguarda da vicino, – ha dichiarato Michele Giordano, presidente della commissione ambiente con delega su Innovazione, transizione digitale e PNRR -.

Ha scritto in un messaggio il Presidente Christian Giordano:

“Un coinvolgimento forte delle nuove generazioni che abbiamo fortemente voluto in questi percorsi di conoscenza del miglioramento e dell’attività di prevenzione dei rischi ambientali e strutturali”.

Il Consigliere Giordano, nel suo intervento durante la plenaria ha evidenziato come:

“bisogna accelerare l’attuazione degli Obiettivi dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, mettendo l’accento sulla necessità di

coinvolgere tutte le istituzioni, di aumentare la partecipazione inclusiva e democratica al processo decisionale, assicurando il coinvolgimento delle principali parti interessate e l’impegno proattivo e il partenariato di tutta la società; investire ampiamente in conoscenza e innovazione: non registreremo progressi tangibili fino a quando non cambieremo il modo di pensare per raggiungerli.

Al contrario, la società civile deve essere parte del processo: secondo il principio del ‘nessuno escluso’, occorre prevedere spazi e occasioni di coinvolgimento adeguati e dedicati, garantendo piena evidenza delle azioni compiute e rendicontabilità dei risultati”.

In preparazione dell’evento di New York si era tenuto presso il #ResilienceHUB della Provincia di Potenza un proficuo incontro con la Consulta Studentesca provinciale, per discutere dei temi che interessano il governo del territorio, la #Resilienza, la riduzione del rischio di disastri #DRR ed il #Clima e per raccogliere proposte, sollecitazioni e contributi da parte dei giovani atti a definire meglio l’azione di governo provinciale in tali campi.

Dell’esito di tale proficua discussione e degli ottimi, concreti e costruttivi spunti di riflessione registrati che denotano l’esistenza di un terreno fertile su cui investire per azioni di follow-up successive, abbiamo provveduto tempestivamente ad informare i referenti delle Nazioni Unite impegnati nell’organizzazione dei lavori del Sendai Framework for Disaster Risk Reduction Midterm Review (#HLM_MTR_SFDRR), che si è tenuto appunto presso la sede dell’ONU di New York dal 17 al 19 Maggio 2023.

In questo nuovo scenario che si è prospettato grazie alla qualità del lavoro effettuato, il contributo della Consulta Studentesca, aggregato a quello della Provincia di Potenza in qualità di ente governativo di riferimento di cui la Consulta è stakeholder rilevante, ha assunto nella sede dell’Onu, un valore altamente strategico sia per la condotta dei lavori di revisione del protocollo di Sendai, sia come valore aggiunto che la capitalizzazione di una tale esperienza, effettuata in un contesto così esclusivo, multidisciplinare e di rilevanza globale, può rappresentare per il territorio provinciale in termini di contributi, discussioni, spunti di riflessione, scambi di esperienze, reti e relazioni che la Consulta stessa può attivare nei contesti istituzionali in cui opera (a iniziare dalla scuola, dall’istruzione e dai rapporti scuola-famiglia).

Il Resilience HUB provinciale coordina i lavori e facilita i meccanismi di scambio e relazione tra la delegazione provinciale, le istituzioni e la rappresentanza della società civile e le interrelazioni tra gli stessi nelle piattaforme multistakeholder previste nell’ambito del citato evento di interesse globale.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)