La vocazione lucana non è per le scorie nucleari: “Si privilegi l’agricoltura, i prodotti Igp e Dop”! La denuncia

Fa sapere il direttore di Coldiretti Basilicata, Aldo Mattia, in merito all’individuazione in Basilicata di siti potenzialmente idonei alla costruzione del Deposito nucleare nazionale di scorie nucleari:

“Nel lavoro di scelta dei siti idonei ad ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari è necessario tutelare nel lavoro di scelta la vocazione dei territori.

In Basilicata, ad esempio, una regione che si sta distinguendo per l’agricoltura green con prodotti Igp, Dop non si può non tenere conto del lavoro che si sta portando avanti per garantire sicurezza e salubrità alimentare.

Vogliamo augurarci che prevarrà il buon senso, mettendo al primo posto l’attenzione alla sicurezza ambientale e alimentare.

Obiettivi questi per i quali continueremo a batterci così come abbiamo da sempre fatto”.

