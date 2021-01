Potenza piange Giovanni, guardia giurata del Comune. il Sindaco: “Grazie. Sarà dura non trovarti più all’ingresso”

il 58enne Giovanni Santoro, guardia giurata in servizio presso il Palazzo di Città di Potenza, ha perso la vita all’ospedale San Carlo a causa del Coronavirus.

Questo il ricordo del Sindaco, Mario Guarente:

“Grazie della dedizione, del garbo, della discrezione, dei sorrisi che ogni giorno non hai fatto mancare a me e alle persone che, negli anni, hanno avuto l’onore di conoscerti e di condividere con te un pezzo di vita.

Sarà dura abituarsi all’idea di non trovarti più ogni giorno all’ingresso del Comune, così come è stata dura, oggi, dover ammainare per te quelle bandiere che, nelle circostanze tristi, ammainavi tu”.

Così l’ex Primo Cittadino del capoluogo lucano, Vito Santarsiero:

“La morte di Giovanni ci sconvolge e rattrista.

Per dieci anni ho avuto modo di conoscere e apprezzare le sue indiscusse doti di serietà, rigore e affidabilità.

A lui eravamo sinceramente affezionati.

Una persona perbene ci lascia

Preghiamo per lui”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)