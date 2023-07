L’atleta potentino Coviello festeggia la vittoria sui tornanti della Basilicata al volante della sua Osella PA21! Complimenti

Sulla Strada Statale 92 Appia, lungo i tornanti dell’Appennino Lucano, si è disputata oggi la quarta edizione dello slalom “Coppa Città di Corleto Perticara” – Memorial “Angelo Gilson Montano” e ad alzarla al cielo, per la seconda volta consecutiva, è stato il potentino Carmelo Coviello, autore del miglior tempo assoluto di 2’10″33, realizzato in gara 3, a bordo della sua Osella PA21 s.

Nel giorno del suo onomastico e del suo compleanno, il “barbiere volante” ha di che festeggiare:

“Sono davvero soddisfatto di questa giornata – ha commentato il driver della scuderia Progetto Corse che quest’anno ha vinto tutte le gare in cui ha gareggiato- , la conoscenza del percorso mi ha certamente aiutato e, soprattutto, ho avuto la conferma che i lavori effettuati sulla vettura stanno dando i loro frutti.

Ora penso già all’appuntamento con il Campionato Italiano, il 30 luglio a Melfi”.

Il resto del podio della competizione organizzata da Basilicata Motorsport con il sostegno del Comune di Corleto Perticara e valida per il Trofeo Centro ACI Sport e per il 20° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia e Basilicata) porta i colori della scuderia Vesuvio: sul secondo gradino, con un distacco di 3″13 dal vincitore, è salito il lucerino Domenico Palumbo, al volante di una Radical SR4 seguito dal napoletano di Agerola Romeo Cioffi, su Radical Prosport.

Per tutti, in comune, la miglior prestazione registrata nella terza manche, dopo aver apportato opportune modifiche a “copertura” delle condizioni di gara, dell’asfalto e dell’alta temperatura.

Ha potuto contare solo su gara 1, invece, il pilota di Policoro Antonio Lavieri, alle prese con diversi ostacoli con la Radical SR4, comunque quarto assoluto.

Ha concluso in quinta posizione il foggiano Giuseppe Palumbo, su Chiavenuto Suzuki, davanti al veterano di Potenza Maurizio Pepe, in questa stagione impegnato con una Elia Avrio St, ed a Giovanni Barbarulo, primo in E1 Italia su Renault Clio Williams. Completano la top ten della corsa Gennaro Impesi, mattatore tra i Prototipi Slalom su A112, Antonio Carbone, pilota della città ospitante al via su Radical Prosport, e Innocenzo Vizzuso, su Elia Avrio.

Negli altri gruppi si sono imposti Francesco Annunziata, su Peugeot 205 R per lo Speciale Slalom, il campione italiano Under 23 Domenico Murino su Peugeot 106 nel Gruppo N, Angelo Acquavia su Peugeot 106 in RS Plus, Carmelo Robilotta, primo tra le Silhouette su Fiat 125 Suzuki, Raffaele Pagano, unico rappresentante tra le bicilindriche su Fiat 500, Samuele Lardo, su Peugeot 106 Gruppo A, e King Dragon, su Mini Cooper S leader in Racing Start.

Nella partecipata gara di Regolarità Turistica Slalom la vittoria è andata a Claudio Colella, del Historic Club Lupi di Lucania, al volante di una Fiat 127 900.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Emanuele Pace, a bordo di una Lancia Fulvia Coupé ed Antonio Summa, su Fiat 127a

a

