Lauria avrà il suo punto di riferimento per ragazzi, giovani, adulti e anziani! L’annuncio

Un Centro di Aggregazione Sociale (CAS) è punto di riferimento per la comunità, dove ragazzi, giovani, adulti e anziani trovano opportunità di incontro e di socializzazione.

Lauria avrà il suo CAS intitolato ad “Agnese Scaldaferri”, così come annunciato dall’amministrazione comunale, e sarà “punto di riferimento per tutti i comuni del circondario e non solo, un luogo dove i laboratori saranno il punto di forza per tutte le maestranze che vorranno continuare le lavorazioni che hanno segnato la storia del nostro territorio e le trasmetteranno alle giovani generazioni.

Bisogna inoltre considerare che, l’incontro tra diverse generazioni arricchisce e migliora le competenze di tutti permettendo al digitale di affermarsi come mezzo di comunicazione privilegiato per promuovere il territorio e valorizzare l’arte e la cultura che connota la nostra comunità”.

