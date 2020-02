Le Sardine scrivono al Premier Conte: “Non dimentichiamoci del Sud un po’ maltrattato ma che conserva la sua dignità”. I dettagli

Le Sardine scrivono al premier Giuseppe Conte: in una lettera pubblicata su Repubblica e firmata ‘6mila sardine’ riassunte le principali richieste al Governo.

Tre i punti ritenuti fondamentali dal movimento: Sud, sicurezza e dignità:

Di seguito la missiva così come riportata da Today:

“Non dimentichiamoci del Sud un po’ maltrattato ma che conserva la sua dignità e aspetta solo di divenire rete, parte di un coraggioso e fiero intreccio finalizzato alla crescita e alla cura.

Il secondo filo si chiama Sicurezza: sicurezza di un lavoro e sul lavoro, sicurezza di assistenza sanitaria, sicurezza di accesso ad un’istruzione di qualità.

Il terzo filo si chiama Dignità della Democrazia ed è quell’arteria vitale che ogni giorno, nella vita di ogni cittadino, collega la libertà al rispetto delle regole, la vita reale a quella virtuale, e che può aiutare a capire la differenza tra la politica con la P maiuscola e i suoi innumerevoli surrogati.

Non siamo un partito e neanche un governo ma quella connessione che la politica va cercando da decenni e quell’abbraccio che per troppo tempo è mancato tra noi italiani.

Siamo il ritorno alla partecipazione, ma non presentiamo conti da saldare.

Abbiamo però un obiettivo: intendiamo arrivare dove gli slogan del populismo rischiano di ingannare gli elettori di oggi per poi generare i delusi di domani.

Vorremmo arrivare nei luoghi in cui la politica rischia di perdere il suo senso più nobile, lì dove qualcuno pensa che la dignità dei cittadini valga meno di una manciata di voti.

Per farlo abbiamo bisogno di capire di chi possiamo fidarci: noi procediamo in banchi, ma sappiamo bene che in mare aperto è possibile imbattersi in predatori famelici.

Abbiamo bisogno di confrontarci, di dialogare e trovare interlocutori credibili e leali.

Capiamo l’attenzione della politica parlamentare, ma abbiamo bisogno di risposte e non di attestati di simpatia.

Nutriamo profondo rispetto verso le Istituzioni, e abbiamo un alto senso dello Stato: è per questa ragione che abbiamo sentito l’urgenza di metterci la faccia e il corpo in un momento di grave crisi di valori.

Preferiamo i politici coraggiosi e lungimiranti a quelli che ogni giorno dicono di risolvere un problema.

Vogliamo essere l’argine laddove una certa politica genera macerie, legittima un linguaggio d’odio che colpisce chi non risponde a precisi schemi sociali di potere, disegna cornici entro le quali la diversità e la pluralità costituiscono un ostacolo invece che un’opportunità.

Amiamo la politica anche se ce n’eravamo dimenticati essendoci spesso sentiti orfani di rappresentanza.

Crediamo nel ruolo dei corpi intermedi.

Ci fidiamo forse più di noi stessi che della classe politica, eppure siamo pronti a metterci in discussione perché crediamo nel processo di riavvicinamento che abbiamo intrapreso.

Ma sappiamo bene che tutto ciò non dipende solo da noi cittadini.

Vediamo tanta confusione, sia nel Paese, sia nel Parlamento, ma ci piace pensare che la matassa da sbrogliare possa diventare una rete di salvataggio”.