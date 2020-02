Potenza, in provincia ennesima anziana truffata!

Il Sindaco Christian Giordano e l’Amministrazione Comunale di Vietri di Potenza portano a conoscenza della cittadinanza l’ennesimo caso di truffa agli anziani.

Ecco quanto si apprende da un post pubblico:

“Purtroppo oggi pomeriggio (28 Gennaio 2020) un’anziana signora è stata truffata a Vietri di Potenza, tramite la cosiddetta ‘Truffa del pacco’.

Si chiede alla cittadinanza di voler fare un lavoro di passaparola, in particolare mettendo in guardia le persone anziane, attraverso alcuni consigli utili per evitare altri episodi:

fare molta attenzione a chi bussa alla porta: mai farsi ingannare;

non aprire la porta agli sconosciuti: se qualcuno suona il campanello e dice di dover consegnare lettere, pacchi o opuscoli, chiedete di lasciarli sullo zerbino o nell’apposita cassetta delle lettere;

spesso i truffatori si presentano in divisa come tecnici di gas, luce, acqua, caldaie o telefonia addetti alla lettura di contatori oppure come impiegati della posta o della banca, perfino funzionari di qualche Ente: chiedete sempre di poter vedere il tesserino di riconoscimento (anche se in alcuni casi i malviventi riescono a falsificarlo) e, per sicurezza, invitate a passare solo su appuntamento, magari quando non siete in casa da soli;