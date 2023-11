Lega: a Potenza il ministro Calderoli e i capigruppo di Camera e Senato, Molinari e Romeo. Ecco quando

“La Lega mostra di avere la Basilicata nel cuore e nella propria agenda programmatica.

Lo fa con la presenza nel capoluogo di tre dei principali esponenti nazionali: il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo“.

Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, in riferimento all’incontro che si terrà al Park Hotel di Potenza, venerdì 17 novembre, alle 18:30.

Spiega Pepe:

“Saremo in tanti a parlare di Basilicata, di Italia e di Lega.

Un anno fa, in occasione delle ultime elezioni politiche, i lucani hanno fatto registrare la più alta percentuale di consensi per il partito rispetto ad alcune regioni del Nord e a tutte quelle del Centro e Sud Italia.

Stiamo lavorando incessantemente, piazza per piazza, per allargare la comunità di iscritti ed elettori che aderisce al progetto di futuro che, insieme, stiamo mettendo a punto per il nostro territorio.

Quanto al tema caldo delle prossime elezioni regionali ripartiremo da quello che è stato fatto per la Basilicata dalla coalizione di centrodestra.

Rifletteremo su quello che si sarebbe potuto fare meglio e di più, in relazione alle proposte che abbiamo presentato e che si sarebbero potute finalizzare con una macchina burocratica più dinamica, come quella che abbiamo in mente di realizzare.

Soprattutto dichiareremo qual è la nostra idea di governo per il prossimo quinquennio.

Lo faremo, come al solito, con un’esposizione esplicita, prospettando orizzonti concreti per un popolo, il nostro, in cerca di possibilità, tutela e verità.

La Basilicata merita di più, il centrodestra deve fare di più e bisogna battere i ‘marziani’ del campo largo”.

Di seguito la locandina con i dettagli.