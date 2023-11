Moliterno designata Città del Formaggio, titolo riservato a poche decine di città italiane! I dettagli

Moliterno viene designata dall’Onaf Italia Città del Formaggio, titolo riservato a poche decine di città italiane.

A dare la notizia il Sindaco, Antonio Rubino, che spiega:

“Il riconoscimento per una felice coincidenza è arrivato ieri, quando si è tenuta la riunione di pubblico accertamento per la modifica del Disciplinare che ha aggiunto 8 nuovi comuni e 2 nuove razze per la produzione del Canestrato Igp di Moliterno.

Il lavoro di tutela e promozione svolto in questi anni, con il Consorzio e gli attori della filiera, ha determinato un rilevante aumento della domanda di prodotto marchiato che l’offerta non riesce a soddisfare.

Si apre uno scenario di grandi potenzialità.

Occorre aumentare la produzione e i primi passi sono stati fatti ieri dopo un intenso e grande lavoro:

Modifica del disciplinare e aumento dell’area di produzione, con nuove aziende e nuovi allevamenti,

Creazione dei nuovi fondaci di stagionatura, per dare possibilità di approdo all’aumento della produzione,

Nuovo bando per il sostegno alla filiera con fondi del P. O. Val d’Agri.

Con Regione Basilicata, Alsia, produttori e stagionatori con il contributo del Consorzio sta partendo una nuova strategia per creare un contesto nuovo per nuovi investimenti e iniziative!

È questo il momento di cogliere questa grande chance, non ci sono più alibi, il Canestrato può essere una grandissima leva di sviluppo per il territorio regionale“.