Maratea, donna sola e disorientata soccorsa dai Vigili del Fuoco: ecco l’intervento

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, con il personale del distaccamento di Lauria, in data odierna, alle ore 16:10 circa, sono intervenuti a Maratea, sulla S.S.18, via Acquafredda/Nitti – Maratea, per soccorrre una persona.

Una escursionista, che stava percorrendo da sola un vecchio percorso CAI, ha perso l’orientamento e, trovandosi subito in difficoltà, ha allertato il 115.

Seguendo le indicazioni del personale della Sala Operativa VV.F., è riuscita ad inviare la propria posizione con il cellulare.

I Vigili del Fuoco, giunti immediatamente sul posto, hanno subito individuato la donna.

Con l’ausilio di una motosega hanno creato un varco nella vegetazione in modo da raggiungerla nel più breve tempo possibile.

Effettuato il recupero, la donna è stata affidata al personale sanitario presente sul posto.

I Vigili del Fuoco, sono intervenuti con una autopompa ed un fuori strada, per un totale di cinque unità.

Le operazioni di recupero sono terminate alle ore 17:40 circa.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)