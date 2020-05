Maratea, rinviata la Festa del Santo Patrono San Biagio: “circostanza mai verificata, neppure durante l’ultima guerra mondiale”

Anche Maratea rinuncia, causa Coronavirus, alla festa del Patrono San Biagio.

Con grande rammarico, il Sindaco Daniele Stoppeli dichiara:

“Care Concittadine, cari Concittadini,

la pandemia ci ha imposto di rinunciare a tutte le occasioni di incontro e di socializzazione, per non dire del fermo doloroso di molte attività lavorative.

Anche i riti religiosi sono sospesi, come dovrà necessariamente essere rinviata l’imminente Festa del nostro Santo Patrono San Biagio.

La Festa di San Biagio è da sempre occasione di ritrovarsi insieme per tutta la cittadinanza residente e per tanti originari di Maratea che ne vivono lontani.

È in questi riti che si rinsalda il vincolo di appartenenza ad una collettività.

Dunque, nella mia veste di Sindaco, devo esprimere il rammarico profondo mio e dell’Amministrazione per l’impossibilità di celebrare la Festa del Santo Patrono – che quest’anno si sarebbe svolta da Sabato 2 Maggio con ‘San Biagio va per la terra’ a Domenica 10 con il ritorno della Statua del Santo al Castello – secondo le modalità a tutti note.

Una simile circostanza non si era mai verificata, neppure durante l’ultima guerra mondiale, e questo dice quanto siano straordinari i tempi che stiamo vivendo.

Col mio rammarico devo, però, anche farvi giungere parole di incoraggiamento e di speranza per l’avvenire.

Rivolgendo una preghiera al nostro Santo, restiamo tutti coesi nell’affrontare le difficoltà che stiamo vivendo e che ci aspettano nel prossimo futuro.

Non appena si saranno verificate le condizioni, avremo occasione di organizzare una Festa ancora più bella e sentita di quella celebrata negli scorsi anni.

Invio a tutti un pensiero di vicinanza e l’augurio che presto si ritorni alla normalità”.

In sostituzione del rito tradizionale:

Giovedì 7 Maggio 2020: per ricordare San Biagio “che scende dal Castello”, alle ore 18:30, ci sarà la Santa Messa in memoria dei portatori del Santo e dei componenti del comitato festa defunti.

Nell’occasione si ricorderanno tutte le persone della comunità che sono deceduti, in questo periodo d’emergenza sanitaria, e per i quali non è stato possibile celebrare il rito funebre.

A seguire Adorazione Eucaristica;

Venerdì 8 Maggio 2020: ore 18:30 Santa Messa;

Sabato 9 Maggio 2020: per ricordare La Processione del Santo “per le strade della città”, alle ore 18:30, si terrà la Santa Messa Solenne;

Domenica 10 Maggio 2020: per ricordare San Biagio che “torna al Castello”, alle ore 12:00, ci sarà la Santa Messa Solenne.

