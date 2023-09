Marsicovetere, tassa sui rifiuti: tariffa ridotta per la famiglie! Ecco i dettagli

Stanziati 64.500,00 euro dal Comune di Marsicovetere finalizzati alla riduzione della TARI alle famiglie.

Lo annuncia il Sindaco, Marco Zipparri, che spiega:

“Per l’anno 2023, grazie ad uno sforzo dell’amministrazione comunale, siamo riusciti a ridurre la bolletta TARI (Tassa sui Rifiuti) per tutte le utenze domestiche di circa il 20%: una riduzione importante in un momento di forte accelerazione dell’inflazione e costi energetici in aumento.

Nell’obiettivo difficile e complesso da raggiungere, considerando l’ampia offerta dei servizi pubblici già garantiti dal Comune di Marsicovetere, le risorse recuperate che l’amministrazione ha stanziato per ridurre la bolletta TARI che grava sulle famiglie in questa delicata congiuntura socio-economica, ammontano a 64.500,00 Euro.

Ad eccezione di coloro che già usufruiscono di una riduzione, tutti gli utenti con tariffa domestica uso abitazione del servizio di smaltimento rifiuti godranno di questa agevolazione“.a

