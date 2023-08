Melfi, malori ed incidenti nella zona industriale: “importante avere una piazzola per l’atterraggio dell’eliambulanza”. La richiesta

Adeguare la piazzola per l’elisoccorso nel sito industriale di San Nicola di Melfi per consentirne l’utilizzo anche durante le ore notturne.

A chiederlo è il segretario generale della Fim Cisl Basilicata Gerardo Evangelista che sollecita la Regione Basilicata a “rendere più sicura l’area industriale per meglio tutelare la salute e la sicurezza delle migliaia di lavoratori e lavoratrici che ogni giorno operano nelle varie fabbriche del territorio.

In vista della nuova mappatura delle piazzole, sarebbe opportuno avere una piazzola per l’atterraggio diurno e notturno dell’eliambulanza in ragione del fatto che molte fabbriche del territorio operano su tre turni e dei profili di rischio che, come dimostrano i tanti episodi accaduti, sono diversi: dai malori e incidenti in fabbrica ai sinistri stradali che spesso hanno avuto un pesante costo in termini di vite umane.

L’importanza e la complessità dell’area industriale di Melfi richiede un’attenta vigilanza e una responsabilità nella gestione della sicurezza diretta e indiretta, a maggior ragione in una fase importantissima di trasformazione produttiva e organizzativa delle aziende del polo automotive.

Sollecitiamo pertanto la Regione Basilicata a porre una specifica attenzione alla sicurezza di questa aerea industriale“.a

