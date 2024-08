Meteo Potenza: calo delle temperature e forse pioggia in arrivo. Ecco le previsioni aggiornate

Da Domenica è attesa una circolazione depressionaria dal Mediterraneo occidentale che si porterà gradualmente verso Levante, agganciata da una saccatura atlantica in arrivo sull’Italia: ne conseguirà in primis un apprezzabile calo termico e a seguire maggiore instabilità con il rischio di rovesci e temporali.

Quindi che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 18 Agosto, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 20°C.

Lunedì 19 Agosto avremo cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

Rasserena dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 18°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.