Meteo: su Potenza ancora due giornate di fuoco e poi cosa ci aspetta? Ecco le previsioni

L’ondata di calore in Basilicata, dai connotati eccezionali per durata e intensità, raggiungerà l’apice nella giornata di Martedì con picchi che potrebbero localmente spingersi fin oltre i 40°C poi la canicola tenderà finalmente a smorzarsi a partire da Mercoledì 26 Luglio.

Quindi che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 24 Luglio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 38°C, la minima di 25°C.

Martedì 25 Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 38°C, la minima di 27°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

