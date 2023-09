Moliterno: quartieri in sfida per rendere il proprio rione più bello e pulito! L’iniziativa

Domenica Prossima 17 settembre ci sarà il 1° torneo Verde Città Di Moliterno.

Il Comune di Moliterno in collaborazione con EkaMoliterno e con Ordine Francescano Secolare “Santa Croce” Moliterno, organizza questa sfida tra quartieri, fatta di raccolta di rifiuti abbandonati lungo le strade del proprio quartiere, di quiz ai quali rispondere per ottenere punteggi per il proprio quartiere e di quantità e qualità dei rifiuti raccolti durante la mattinata.

La squadra che vincerà, regalerà un elemento di arredo urbano al proprio quartiere.

Questo l’invito dell’Amministrazione rivolto ai cittadini:

“Partecipate numerosi: chi vorrà essere presente riceverà una maglietta come ricordo, e i dispositivi di sicurezza per la raccolta.

Appuntamento a Domenica 17 settembre per info ed iscrizioni contattare i numeri:

3295812221 Marianna Spina;

3285355630 Giovanni Risi“.

Di seguito la locandina con i dettagli.

