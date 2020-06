Nel potentino disperso cercatore di funghi: immediate le ricerche

Ritrovato l’uomo di Viggiano, cercatore di funghi, disperso in agro di Montemurro.

A dare la notizia la Protezione Civile Gruppo Lucano di Viggiano:

“Alle 09:30 circa, di mercoledì dalla locale stazione dei Carabinieri di Viggiano giungeva la richiesta per un intervento di ricerca di un uomo disperso tra Montemurro e Viggiano.

Immediatamente il nucleo di protezione civile del SART di Viggiano, su richiesta del Presidente della sede locale, si è attivato recandosi nel luogo ben noto ai soccorritori del posto.

Dopo vari contatti telefonici, il cercatore di funghi è riuscito a fornire le sue coordinate e a descrivere il posto in cui si trovava, presso una grande roccia e nei pressi di un ruscello.

Verificate le coordinate e appurato telefonicamente che il disperso si trovasse in buono stato di salute, lo stesso si dichiarava in difficoltà solo per la perdita dell’orientamento.

Nonostante l’ambiente fosse abbastanza ricco di vegetazione, non ha impedito alla squadra di raggiungere velocemente il malcapitato dopo circa un’ora.

Assicurandosi delle buone condizioni di salute, si è provveduto ad evacuare il disperso al di fuori del vallone in cui si trovava, raggiunta la strada poderale si procedeva a comunicare alla CO per il recupero in auto.

Alle 13:00 circa, il disperso veniva consegnato al padre che a sua volta sopraggiungeva in auto.

Alle ricerche oltre alla PC (Protezione Civile) di Viggiano, hanno partecipato alle ricerche anche i CC locali, i CC forestali ed il Soccorso Alpino”.

