Nel potentino giovanissimi volontari “puliscono il mondo”: ecco l’iniziativa

Ottima giornata nel potentino e precisamente a Ruoti.

Il Sindaco unitamente a tutta la Giunta ed ai cittadini più piccoli dell’I.C. Carlucci, ha voluto che il proprio comune prendesse parte all’iniziativa Puliamo il Mondo, la più grande iniziativa di volontariato ambientale, organizzata in Italia da Legambiente con i patrocini di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di UPI .

Ogni anno a fine settembre, ormai da oltre venticinque anni, volontari di tutto il mondo si danno appuntamento in più di 120 Paesi per scendere in piazza e dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità territoriale.

In Italia siamo giunti alla 27esima edizione raggiungendo risultati di partecipazione davvero ottimi: sono oltre 600 mila ogni anno i volontari distribuiti in 1.600 comuni, che scendono in campo per rendere fruibili oltre 4000 aree del nostro Paese.

Come ha dichiarato a margine della manifestazione il Sindaco Anna Maria Scalise:

“A Ruoti in questa giornata, tutti insieme, giovani, anziani, amministratori locali, scuola, hanno partecipato a “ Puliamo il Mondo” uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio!

Crediamo che il ruolo del comune sia di fondamentale importanza per la riuscita della manifestazione e che Puliamo il Mondo possa contribuire al dialogo tra gli amministratori locali e la comunità”.