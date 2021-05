Ospedale Potenza: da 7 Sindaci solidarietà verso padri e madri di famiglia che si ritrovano senza stipendio! I dettagli

I sindaci dei Comuni di Potenza, Satriano di Lucania (PZ), Tito (PZ), Picerno (PZ), Ruoti (PZ), Pietrapertosa (PZ) e San Chirico Nuovo (PZ) guardano con preoccupazione alla situazione dei lavoratori del bar dell’ospedale San Carlo di Potenza impegnati in queste ore nello sciopero proclamato dai sindacati Filcams Cgil e UilTucs ed esprimono la loro vicinanza e solidarietà:

“Apprendiamo della denuncia dei sindacati relativa al ritardo dei pagamenti degli stipendi per i lavoratori del bar dell’ospedale San Carlo.

È davvero inaccettabile che, soprattutto in questo periodo così difficile e incerto per tutti, dei padri e delle madri di famiglia si ritrovino senza stipendio da oltre tre mesi vivendo una situazione di grave sofferenza e precarietà.

Sottoscriviamo pertanto le ragioni della protesta e manifestiamo la nostra solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che da questa mattina sono impegnati in un sit-in davanti alla sede del bar.

L’estremo ricorso allo sciopero da parte loro, tanto più in un momento di profonda incertezza per tutto il mondo del lavoro, è la prova della gravità della situazione che pure sembrava potersi avviare verso una piena risoluzione dopo gli accordi raggiunti in Prefettura e gli impegni assunti dall’azienda.

Purtroppo non è andata in questo modo e per questo invitiamo l’azienda Capital a riportare immediatamente la vicenda alla piena normalità, annullando il ritardo e rispettando d’ora in avanti i tempi dei pagamenti degli stipendi.

E agli organismi preposti chiediamo di adoperarsi affinché ai lavoratori vengano riconosciute le proprie spettanze e venga garantito il rispetto degli accordi presi e la tutela dei diritti fondamentali del lavoro.

Ai lavoratori impegnati nella protesta offriamo oltre alla nostra vicinanza, il nostro impegno ad una costante verifica dello stato dei fatti, pronti a dar vita alle opportune misure e interventi qualora la situazione non dovesse mutare e per scongiurare che quanto accaduto in questi mesi possa ripetersi nel futuro”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)