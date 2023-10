Per lavori in corso necessaria la chiusura dell’uscita dello svincolo Tito-Brienza. I dettagli

Si è svolto questo pomeriggio un sopralluogo congiunto sui cantieri dei lavori di manutenzione dei principali viadotti del Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”.

Spiega Anas:

“All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità Donatella Merra, il Sindaco di Tito, Graziano Scavone, il Responsabile dell’Area Esercizio di Anas Basilicata, Antonio Lippolis, il Direttore dei Lavori di Anas, Giovanni Picariello ed i vertici della impresa esecutrice degli interventi, l’Associazione Temporanea d’Imprese Kratos Srl – Kaltha Srl di Tito.

I lavori riguardano i viadotti ‘Cerro’, ‘Tirone’ e ‘Piano del Mattino’ – per un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro – per i quali sono già state completate le demolizioni degli impalcati ed è in corso la realizzazione delle opere ex novo: impalcati, appoggi, rifacimento superiore delle pile e dei pulvini, impermeabilizzazione delle solette, regimentazione delle acque di piattaforma, oltre che l’installazione delle barriere di sicurezza e nuova pavimentazione con relativa segnaletica.

L’incontro congiunto ha riguardato, oltre che i cantieri per la realizzazione delle nuove opere, anche gli stabilimenti operativi dell’impresa esecutrice dei lavori (per visionare anche il ciclo di trasformazione delle lamiere delle travi in acciaio corten dei viadotti in costruzione) che ha esposto alcuni problemi relativi, in particolare, all’inverno scorso, legati a ritardi negli approvvigionamenti dei materiali, ad oggi superati, e a condizioni meteo avverse, che hanno determinato uno slittamento rispetto al cronoprogramma iniziale.

Anas – mediante Ordini di Servizio – ha quindi impresso un’accelerazione invitando l’impresa a recuperare i ritardi accumulati e chiedendo un cronoprogramma aggiornato, in base al quale si stima di completare le attività (con successiva messa in esercizio) prima sul ‘Piano del Mattino’, entro la fine del mese di gennaio e poi sul ‘Tirone’ e sul ‘Cerro’, fino ad arrivare alla conclusione di tutte le attività principali entro la fine della prossima primavera, con l’apertura al transito di tutte le nuove opere.

In considerazione del fatto che i lavori in corso rendono necessaria la chiusura dell’uscita dello svincolo Tito-Brienza, in direzione di Potenza, Anas – su ulteriore richiesta del Sindaco – si è impegnata a valutare la possibilità di eseguire una rampa provvisoria di accesso a tale svincolo, ritenendola purtroppo incompatibile con la circolazione, per motivi di sicurezza.

In ogni caso la circolazione può fruire del successivo svincolo di Tito-Zona Industriale, oltre che di un ulteriore percorso alternativo (con uscita allo svincolo di ‘Picerno’ e prosieguo sulla viabilità provinciale e statale), indicato da Anas con ulteriore segnaletica.

Infine, come già svolto durante altre fasi dei lavori, Anas si è impegnata ad incrementare i presidi di personale su strada, allo scopo di agevolare la circolazione durante le ore di punta.

L’ultimazione delle attività permetterà un notevole incremento degli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera infrastruttura autostradale, con viadotti nuovi”.a

