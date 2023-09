Pignola: un’estate eccezionale con un calendario ricco di eventi che hanno spaziato dallo sport, al teatro, al folklore, al blues, al cabaret. Ecco le foto

È stata un’estate eccezionale per Pignola.

La promozione del territorio è passata attraverso gli eventi culturali, la storia e le attività ricreative, le quali l’hanno reso uno dei comuni più attrattivi della nostra Regione e meta turistica di eccellenza.

A commentare l’estate Pignolese sono il consigliere con delega al turismo e spettacolo Corleto, insieme all’assessore Faraldo, i quali sottolineano l’impegno di tutta la squadra amministrativa;

“con un lavoro proficuo Pignola e la sua estate sono diventate punto di riferimento per i turisti, quindi si è cercato di fare il meglio per una promozione delle bellezze ambientali ed architettoniche del territorio di appartenenza.

Abbiamo il dovere di condividere il grande risultato con tutte le associazioni e le attività ricettive che quest’estate hanno collaborato alla realizzazione del calendario estivo.

Pignola per noi è un paese che è aperto al turismo, al tempo libero, all’enogastronomia.

Ogni sera si è cercato di deliziare i cittadini e le tante persone accorse dai paesi limitrofi sotto l’aspetto musicale per garantire intrattenimento e non solo.

Siamo riusciti a mettere in campo un calendario ricco di eventi che hanno spaziato dallo sport, al teatro, al folklore, al blues, al cabaret, alla lettura, alle tradizioni popolari, alla musica leggera, alle sagre, all’arte, alle feste religiose coprendo tutto il territorio dal centro abitato alle contrade.

Come ogni anno gli eventi più attesi sono rimasti dei punti fermi, prendiamo ad esempio: il “Pignola in Blues”, “I colori del folklore”, la rassegna delle tradizioni popolari, il festival del teatro amatoriale e tutte le altre iniziative promosse dalle tante associazioni che hanno contribuito a rendere le nostre piazze da giugno a settembre ricche e gremite di gente.

Il successo riscosso dai tanti eventi è sicuramente stato confermato dai tanti operatori turistici e commerciali che quest’anno hanno notato una netta ripresa e vasta partecipazione sul territorio Pignolese dei turisti.

Ma gli eventi dell’estate Pignolese non terminano qui: si aspetta con grande ansia la festa di “Maria Santissima degli Angeli” a Pantano di Pignola, prevista per il 17 settembre 2023 che durerà fino al 24 settembre e sarà ricca di intrattenimento e spettacolo.

Non ci resta che metterci al lavoro per gli eventi natalizi ed invernali ai quali bisogna puntare per mettere in moto la macchina del turismo della nostra regione dove, Pignola, speriamo avrà un ruolo importante”.

Ecco le foto degli eventi che hanno richiamato cittadini e turisti.

