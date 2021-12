Potentini dal cuore grande: grazie a “Io Amo il Potenza” raccolti pasta, legumi, olio, farina e altri beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà! I dettagli

Continuano le azioni solidali dell’Associazione Culturale “Io Amo il Potenza“, da sempre in prima linea per ascoltare ed aiutare concretamente chiunque si trovi in grosse difficoltà.

Non parole, ma fatti, realizzati attraverso azioni benefiche da tempo riconosciute e apprezzate dai potentini.

L’Associazione, già nei mesi passati, ha offerto il proprio contributo per aiutare famiglie che, più delle altre, hanno pagato il prezzo del difficile periodo a cui ci ha costretto il Coronavirus.

È nata così la “spesa solidale”, per sostenere coloro che hanno dovuto fare i conti con gravi difficoltà economiche.

Anche quest’anno il contributo maggiore andrà alla casa di accoglienza “Don Tonino Bello”, il cui obbiettivo è donare un piccolo sorriso e prodotti sulle tavole dei più bisognosi, a maggior ragione in vista del Natale.

Grazie alla vendita delle magliette e dei nuovi portachiavi, nella casa Don Tonino sono arrivati alcuni beni di prima necessità tra cui:

pasta;

legumi;

olio;

farina;

caffè;

formaggi.

Come detto, il presidente Angelo Triani ha raccolto il grido di aiuto lanciato dalle tante famiglie bisognose e ha reso nota alla nostra Redazione l’iniziativa lanciata e conosciuta in città:

“E’ un momento difficile per tutti, anche per chi deve donare.

Per questo, ci siamo focalizzati sul nostro nuovo portachiavi, dal nome “Help” (letteralmente “aiuto”).

E’ il nostro grandissimo “like” rossoblù ed è un oggetto che vale tantissimo, dal momento che il ricavato sarà donato totalmente in beneficenza.

Il nostro obbiettivo per questo Natale è garantire un pasto dignitoso per tutti.

Abbiamo così rinnovato la nostra nota iniziativa della spesa solidale, per aiutare chi ha bisogno.

La vendita del portachiavi servirà sostanzialmente anche a questo.

A questa, si aggiunge anche quella delle magliette “Per aspera ad Astra” (letteralmente “attraverso le difficoltà fino alle stelle”).

Prenotando la nuova maglietta di P4ul & Lollo (due youtuber) e Io Amo il Potenza, si contribuirà a garantire un pasto di Natale alle persone indigenti.

Donare è possibile farlo attraverso l’Iban dell’Associazione”.

Il grande cuore di Potenza certamente ci sarà ancora una volta.

L’Associazione ricorda che chiunque fosse interessato ad aiutare il prossimo in questo momento di difficoltà può dare il suo contributo effettuando anche una donazione libera con bonifico a:

codice IBAN: IT45S0567617295IB0000217235

intestazione: Angelo Triani

causale: Donazione

Facciamo i complimenti ad Angelo e al suo gruppo che, soprattutto in questo periodo così difficile, si stanno prodigando per aiutare concretamente i più bisognosi.

Ecco le foto dei pacchi già consegnati alla Casa “Don Tonino”, delle magliette e del portachiavi.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)