Potenza: a 160 anni dall’Unità d’Italia “Istituzioni e cittadini collaborino per costruire insieme un futuro di rinascita”. Il messaggio

In una nota congiunta i tre componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale di Potenza, Francesco Cannizzaro, presidente, Rocco Pergola vicepresidente, Maddalena Fazzari segretaria scrivono:

“Oggi, 17 marzo, ricorre l’anniversario dell’Unità d’Italia.

Dal giorno della proclamazione del Regno d’Italia sono trascorsi esattamente 160 anni.

Come rappresentanti dell’Assise comunale intendiamo lanciare un messaggio istituzionale per rimarcare l’importanza dell’unità per il nostro Paese, ancor di più in un momento critico quale quello che stiamo vivendo.

Resta fondamentale evitare qualsiasi tipo di divisione ed è di vitale importanza che Istituzioni e cittadini collaborino, fianco a fianco, per superare la fase pandemica e cominciare a costruire insieme un futuro di rinascita“.

