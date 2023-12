Potenza accoglie il Generale di Corpo d’armata Antonio De Vita, Comandante Interregionale “Ogaden”. I dettagli della visita

Il Generale di Corpo d’armata Antonio De Vita, Comandante Interregionale “Ogaden” di Napoli e con competenza sulle Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise, ha visitato il Comando Legione Carabinieri “Basilicata” presso la “Caserma Lucania” di Potenza.

L’alto ufficiale ha comandato, tra i vari incarichi rivestiti durante la sua prestigiosa carriera, i Comandi provinciali di Torino, Napoli e Roma, i Comandi legione Carabinieri “Lombardia” e “Lazio”, è stato capo del primo reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che si occupa dell’impiego di tutto il personale dell’arma, nonchè Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il Generale De Vita è stato accolto dal Generale di Brigata Giancarlo Scafuri, Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata” e dal vice comandante, Colonnello Angelo Primaldo Giurgola, dal colonnello Maria Gabriella Martino, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Basilicata”, dai Comandanti provinciali di Potenza e Matera e delle Compagnie Carabinieri Dipendenti, dai militari del Comando Legione, dalla rappresentanza militare, dal Presidente della sezione di Potenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dal Presidente regionale dell’Associazione Nazionale Forestali.

Durante la visita il Comandante interregionale ha espresso il suo più vivo compiacimento per la preziosa attività svolta in ogni Comune lucano da tutti i Carabinieri che, baluardo dello stato ed autentica espressione di prossimità delle istituzioni alla popolazione, si prodigano quotidianamente per garantire al territorio sempre migliori livelli di vivibilità e qualità della vita.