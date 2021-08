Potenza: al via i lavori per Torre Guevara e abbattimento dell’ex Istituto scolastico! L’annuncio

Annuncia il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino:

“Ha preso il via in questi giorni, l’iter procedurale per l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area Torre Guevara di Potenza attesa da anni e giunta quindi alla definizione di un intervento che cambierà sostanzialmente lo sky line della città capoluogo e che di fatto segna una svolta nella fruizione degli spazi condivisi per l’intera comunità cittadina e non solo.

L’abbiamo immaginata come area di servizio e di ampia fruizione, con il suo progetto ed il suo disegno di realizzazione di strutture agili e leggere in grado di ospitare iniziative, ma soprattutto garantendo una visione della Torre e del suo affaccio con l’abbattimento del fatiscente ex istituto scolastico.

Fatto ancor più rilevante è la volontà precipua dell’Amministrazione Provinciale, di legare la rinascita di quel luogo alla antica fruizione dei servizi ospedalieri atteso che in passato in quel luogo fu eretta la sede dell’Ospedale San Carlo.

La Provincia di Potenza si conferma dunque protagonista nelle azioni di rinascita delle aree di sua proprietà garantendone la piena fruizione comune e sempre più LaCasadei100Comuni.

Al via dunque la Procedura negoziata – “Lavori di riqualificazione della Torre Guevara di Potenza “- -CUP H32I19000400006 – CIG 8876807CDC – Determinazione Dirigenziale a contrattare N. 1782 del 5/08/2021 dell’Ufficio Edilizia e Patrimonio -Avviso di indagine esplorativa.

Nella DETERMINA si legge:

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’area della Torre ‘Guevara’ di Potenza, di importo complessivo pari a € 1.200.000,00, costituito dagli elaborati innanzi elencati nella pubblicazione e agli atti dell’Ufficio;

2. di procedere all’appalto dei lavori mediante procedura negoziata da espletarsi ai sensi dall’art.1, co.2, lett. b), della Legge n.120/2020, lettera così modificata dall’art. 51, co.1, lett. a), sub. 2.2), del decreto-legge 31.5.2021 N. 77, previa consultazione di n.5 operatori economici da individuarsi mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso pubblico teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell’Ente;

Definite inoltre le procedure negoziate per due edifici scolastici di rilevante importanza:

1) Adeguamento sismico di un corpo di fabbrica del Liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza CUP H32G19000130003 CIG 88694738A8 – Determinazione Dirigenziale n° 01701 del 30/07/2021 – Avviso di Indagine Esplorativa;

2) Nuova costruzione per sostituzione del corpo delle aule didattiche dell’Istituto Professionale Agrario di Sant’Arcangelo – CUP H22G19000300003- CIG 88747760D7 – Determinazione Dirigenziale a contrattare N. 1773 del 5/08/2021 dell’Ufficio Edilizia e Patrimonio – Avviso di indagine esplorativa.

Tutte le notizie ulteriori sono rilevabili nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi e Gare del sito”.

