Torniamo a parlare della questione cinghiali.

A Potenza dopo il caso di Via Lisbona (zona Parco Mondo) e di Via Londra e via Parigi, sono tornati a passeggiare tranquillamente nella zona di Macchia Romana.

Non sembrano infatti discostarsi dalle aree che ben conosciamo, probabilmente sempre alla ricerca di cibo.

I cinghiali sono sempre in gruppo di 4-6.

In questo caso, una vera e propria famiglia è stata avvistata dai residenti.

Li avete visti anche voi?