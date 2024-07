Potenza ricorda il giovane agente Tammone, scomparso a soli 26 anni. Questo l’omaggio a lui dedicato

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”:

“Il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone’’ in collaborazione con il Presidio Legalità, Articolo21, l’associazione Serendipity e la delegazione di Potenza del Moto Club della Polizia di Stato, anche quest’anno ha organizzato un evento speciale dedicato alla memoria di Francesco Tammone, vittima innocente di mafia.

Questo importante momento di riflessione e ricordo si terrà il 10 luglio 2024.

Nel 1996, il giovanissimo agente di polizia Francesco Tammone fu ucciso dal pregiudicato Francesco Pontiero, nel corso di un intervento per una rissa segnalata nel rione Cocuzzo a Potenza. Aveva 26 anni e una figlia di soli due mesi.

La storia di Francesco Tammone non può e non deve essere dimenticata e tutti abbiamo il dovere morale di ricordarlo e tenere viva la memoria del suo sacrificio e del suo dolcissimo sorriso.

La serata inizierà alle ore 19:00 con la celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia “Maria SS. Immacolata” di Potenza, officiata da don Donato Lauria e don Domenico Fanuele.

Sarà un momento di raccoglimento spirituale per ricordare Francesco Tammone e tutte le vittime innocenti della mafia.

A seguire, alle ore 20:00, ci ritroveremo per un corteo che partirà dalla chiesa e raggiungerà Via Tirreno, 43, luogo dove Francesco Tammone è stato brutalmente assassinato. Qui deporremo un bouquet di fiori in segno di omaggio e memoria.

Alla manifestazione parteciperanno Michele Campanaro, Prefetto di Potenza, e Antonio Stavale, Vice Questore Vicario di Potenza, assieme ai familiari di Francesco Tammone e a vari rappresentanti istituzionali. Marianna Tamburrino, referente del Presidio Libera Potenza, e i Picciotti della Bene Vita, volontari di Libera, saranno presenti per testimoniare l’impegno continuo contro tutte le mafie.

Questo evento vuole essere non solo un momento di commemorazione, ma anche un’occasione per ribadire l’impegno quotidiano nella lotta contro la criminalità organizzata.

Francesco Tammone, medaglia d’oro al valor civile, rappresenta un simbolo di coraggio e dedizione per tutti”.

Di seguito la locandina con i dettagli.