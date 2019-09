Potenza, attenzione! Traffico paralizzato in questa zona. I dettagli

Traffico paralizzato a Potenza.

Attualmente in Via Vaccaro lavori in corso dell’Acquedotto Lucano per via di una copiosa perdita d’acqua.

Infatti, a causa di un guasto provocato da un’impresa impegnata nei lavori di posa in opera di cavi, l’erogazione idrica in:

Via Vaccaro

Via dei Frassini

Via degli Oleandri

Via dell’Edera

Via L. Da Vinci e zone limitrofe

sarà ripristinata alla mezzanotte di oggi, salvo imprevisti.

Conseguentemente, il traffico è paralizzato per senso unico alternato.

Raccomandiamo la massima prudenza sul tratto citato.

Questa una foto di Max Di Stasio.