Potenza, auto in fiamme in provincia! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso il distaccamento di Palazzo San Gervasio, in data odierna alle ore 17:50 circa, sono intervenuti in via Campania a Venosa per incendio autovettura.

I VV.F. giunti sul posto, hanno trovato una autovettura tipo Opel Corsa con il vano motore completamente in fiamme.

L’operazione è servita soprattutto per contenere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

I Vigili sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Polizia Locale.

Queste alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)