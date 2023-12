Potenza, avviso urgente: in queste ultime ore tentativi di truffe telefoniche in provincia! I dettagli

Ancora truffe a Potenza e provincia.

Dopo la notizia degli arresti domiciliari per un ragazzo indiziato di essere l’autore di una truffa aggravata, avvenuta nel centro di Potenza lo scorso mese di novembre, in danno di una donna anziana, è di quest’ultima ora l’avviso del Comune di Lauria che mette in guardia i suoi abitanti.

Il tema sempre lo stesso.

Truffa tramite telefono.

Ecco cosa scrive l’amministrazione di Lauria in proposito:

“AVVISO URGENTE.

Sono in atto alcune tentativi di truffe telefoniche a danno di cittadini.

Ad ogni minimo dubbio si consiglia di contattare le forze dell’ordine:

Carabinieri Lauria: 0973823004