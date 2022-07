Potenza, bando contributi alla locazione: ecco come fare domanda

E’ stato approvato, con determina dirigenziale UD Servizi alla Persona n. 369 del 12 luglio 2022, lo schema di bando per la formazione della graduatoria ai fini dell‘assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’ex art. 11 della Legge 09/12/1998, n. 431, nonché del Fondo Sociale Integrativo Regionale di cui all’art. 29 della L.R. 18.12.07, n. 24, nel rispetto della D.G.R. n. 1546 del 15.12 2014 e della D.G.R. n. 202200408 del 29/06/2022, per l’assegnazione dei contributi 2021 a parziale copertura del pagamento dei canoni di locazione 2020.

La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello scaricabile al link http://www.comune.potenza.it/?p=51413, deve essere debitamente sottoscritta, indirizzata a:

Comune di Potenza – U. D. Servizi alla Persona – Ufficio alloggi, via N. Sauro, 85100 Potenza, e trasmessa secondo una delle indicate modalità:

a mezzo pec, all’indirizzo: servizisociali@pec.comune.potenza.it entro le ore 24:00 dell’11 agosto c.a.; con consegna a mano all’ufficio protocollo della U.D. “Servizi alla Persona”, sito al 2° piano della sede comunale di Via Nazario Sauro, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 fino alle ore 12.30; il martedì e il giovedì anche dalle ore 16,00 fino alle ore 18,00) entro l’11 agosto c.a.

