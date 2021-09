Potenza: consegnati mezzi e nuove divise ufficiali al Corpo di Polizia Provinciale. Le foto

Si è svolta questa mattina in Piazza Mario Pagano, la cerimonia della consegna dei mezzi e delle nuove divise ufficiali all’intero Corpo della Polizia Provinciale di Potenza con il seguente insediamento del nuovo Comandante .

Presenti alla sobria cerimonia di consegna, avvenuta dopo la benedizione ufficiale di Padre Angelo della Chiesa di San Francesco, il Presidente della Provincia Rocco Guarino, la Vice Prefetto Vicario Ester Fedullo, alla presenza dei dirigenti della Provincia e della Prefettura di Potenza oltre ai componenti il Corpo di Polizia Provinciale.

Ha precisato il Presidente Rocco Guarino che ha rivolto parole di ringraziamento per l’attività svolta e da svolgere nella fase dei controlli previsti dai protocolli Covid:

“Inizia una nuova fase per la quale abbiamo destinato ingenti risorse finanziarie al fine di procedere all’acquisto di strumenti tecnici finalizzati al miglioramento del servizio.

Sono state acquistate infatti due autovetture Jeep Renegade allestite per i servizi di Polizia stradale.

Nuove uniformi che in base alle legge regionale n. 41/2009 sulla polizia locale sono di colore blu e una nuova sala radio con terminali personali per tutti gli appartenenti al corpo e per gli autoveicoli, in ampliamento per quest’anno al fine di coprire l’intero territorio provinciale e la realizzazione della centrale operativa.

Definito poi l’acquisto di due sistemi di video sorveglianza per il contrasto all’abbandono dei rifiuti che consente, di visualizzare in diretta le registrazioni da remoto.

E questo a conferma di un’attenzione che la Provincia sta riversando al controllo ambientale del territorio nonostante il personale ridotto ed i mezzi economici che hanno penalizzato in questi ultimi l’Ente riaffermando il ruolo e le funzioni della nostra Polizia”.

Parole di ringraziamento per la condivisione delle misure poste in essere nei servizi predisposti dalla Prefettura, sono venute dal Vice Prefetto Fedullo che ha rilevato come solo la sinergia tra le istituzioni diventa garanzia per i cittadini di efficienza dei suoi servizi di vigilanza e tutela della pubblica incolumità.

E’ in previsione poi l’acquisto di un sistema di rilevazione della velocità Telelaser con avanzata tecnologia ed un drone per il controllo del territorio in materia ambientale.

Infine, attraverso l’individuazione di una professionalità interna, è stato nominato Comandante del Corpo Pasquale Ricciardella, già Vice Comandante, che ha ricevuto ufficialmente i gradi.

Queste alcune foto.

