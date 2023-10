Potenza, continua la truffa del falso avvocato: arresti della Polizia

Il Procuratore Distrettuale della Repubblica dott. Francesco Curcio rende noto:

“Nel corso della settimana appena trascorsa, personale della Squadra Mobile di Potenza, su disposizione della Procura della Repubblica, ha tratto in arresto Antonio Vitolo e Pasquale Aprea, originari di Napoli, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP su richiesta della Procura, in quanto (ferma restando la presunzione d’innocenza fino a definitiva sentenza di condanna) gravemente indiziati di alcune truffe, consumate a Potenza nel corso dei mesi scorsi con l’utilizzo della tecnica del “falso avvocato/falso incidente stradale” commesse in provincia.

Tale tipo di truffa è molto diffusa e, per quanto consta da plurime indagini svolte da questo Ufficio, viene ideata ed organizzata da persone di norma residenti in Napoli e provincia che poi, di frequente, concretizzano i loro piani delittuosi nelle regioni limitrofe, fra cui la Basilicata.

Tali frodi, che al pari di numerose truffe consimili – che hanno sempre come bersaglio persone anziane o comunque vulnerabili – avvengono con modalità ripetitive e sempre con maggiore frequenza”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)