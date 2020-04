Coronavirus Potenza: “Osservatorio Temporaneo sui prezzi per evitare anche solo possibili abnormi aumenti”. La proposta

Il Coordinamento cittadino di Forza Italia Potenza, in persona del Coordinatore Matteo Restaino e del Vicario Fabrizio Fiorini, in una nota:

“esprime soddisfazione per la proposta formulata dal proprio Gruppo Consiliare in seno al Consiglio Comunale di Potenza volta a costituire prontamente un Osservatorio Temporaneo sui prezzi nella fase di emergenza sociale (oltre che sanitaria) cagionata dalla pandemia COVID-19.

Adesso attendiamo che il Sindaco della Città, al fine di potenziare le tante iniziative di sostegno della cittadinanza che ha già posto in essere con la sua Giunta, si attivi immediatamente per consentire la rilevazione settimanale dei prezzi – specie ponendo attenzione a quelli dei beni di prima necessità – ed a mettere in campo ogni iniziativa, anche di concerto con l’assessore alle Politiche sociali della città di Potenza Picerno, occorrente ad evitare anche solo possibili abnormi aumenti dei prezzi, nel tentativo – tramite la divulgazione delle informazioni alla cittadinanza – di ottenere la regolamentazione dei prezzi”.

