Potenza, Corso di Laurea in Medicina: ci siamo! Arriva la firma del protocollo d’intesa

In una conferenza stampa che avrà luogo lunedì 27 luglio 2020, alle ore 14:30, nella “Sala Verrastro”, al primo piano del palazzo della Giunta regionale (Via Verrastro, 4 – Potenza), il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e la rettrice dell’Unibas Aurelia Sole illustreranno ai giornalisti i contenuti del protocollo d’intesa che Regione Basilicata, Unibas, Ministero della Salute e Ministero dell’Università e della Ricerca firmeranno nei prossimi giorni per istituire in Basilicata, a partire dall’anno accademico 2021/2022, un corso di laurea in medicina con una dotazione di 60 posti.a

