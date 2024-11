“Potenza della Pediatria”: dal capoluogo attenzione alla salute dei più piccoli. L’evento in programma

Anche quest’anno il Congresso regionale SIP (Società italiana pediatria) si celebra a fine anno; questa edizione si svolgerà nella giornata del 30 Novembre a Potenza presso Albergo La Primula e, come di consueto, sarà denominato “Potenza della Pediatria”.

Questo consueto appuntamento scientifico è sempre occasione gradita per consentire un confronto tra le realtà pediatriche ospedaliere e territoriali della Basilicata su tematiche di interesse condiviso tra Pediatri di libera scelta ed ospedalieri.

L’evento inizierà alle 8:30 e innanzitutto, sarà focalizzata l’attenzione su passato, presente e futuro del Centro Regionale di Fibrosi Cistica, ormai attivo da qualche decennio in Basilicata.

Sarà fatto poi il punto sull’importanza della nutrizione in chiave di prevenzione tumorale e sull’importanza che l’alimentazione riveste oggigiorno non solo per l’Obesità infantile, ma più in generale per quella particolare situazione post-pandemica attuale definita come “sindemia”, ovverosia un insieme di patologie pandemiche, non solo sanitarie, ma anche sociali, economiche, psicologiche che richiedono attenzione agli stili di vita, alla fruizione dei modelli culturali e alle relazioni umane.

Alla luce di questa nuova entità sanitaria, emerge la necessità di presidiare il territorio, controllandone i microfenomeni nei singoli individui, ma anche nelle case e nelle famiglie.

Proprio per questo diventa sempre più imprescindibile la relazione ospedale-territorio.

Altro aspetto, spesso poco considerato, è rappresentato dalle condizioni di enuresi infantile, con particolare attenzione sugli elementi di novità che sono emersi in questi ultimi anni.

Inoltre, il Congresso SIP Basilicata rappresenta un’occasione per focalizzare l’attenzione su alcune problematiche in ambito pediatrico che riguardano il sistema immunitario e che si manifestano sempre più frequentemente rispetto al passato, come appunto possono essere le encefaliti autoimmunitarie e la Sclerosi Multipla.

Infine, si vedrà di analizzare le infezioni respiratorie che riguardano i bambini nel primo anno di vita, che non sempre necessitano di ospedalizzazione ma richiedono una gestione congiunta tra Pediatria ospedaliera e territoriale.

In conclusione, in questo Convegno si affronteranno diversi aspetti di interesse pediatrico e sarà l’occasione per una riflessione approfondita su condizioni cliniche variegate, che necessitano di un approccio integrato Ospedale-territorio, mettendo a confronto tutti i Pediatri di Basilicata su argomenti che richiedono una sempre maggiore condivisione.

Ecco il programma.