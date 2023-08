Potenza, disinfestazioni: “cittadini non a conoscenza del calendario degli interventi”. La denuncia

In una nota stampa i consiglieri comunali Marco Falconeri, Angela Fuggetta, Rocco Pergola, Pierluigi Smaldone, Vincenzo Telesca, Angela Blasi, Francesco Flore, Bianca Andretta, Enzo Stella Brienza, Michele Beneventi, Francesco Giuzio, Giuseppe Biscaglia, Valerio Tramutoli fanno sapere:

“Comune di Potenza, capitolo disinfestazioni e derattizzazioni: nel consiglio comunale del 21 luglio consiglieri e consigliere di opposizione hanno interrogato l’amministrazione circa gli interventi che sono stati e che verranno realizzati.

Dopo qualche giorno, il 26 luglio viene pubblicato “postumo” il calendario degli interventi, postumo perché le operazioni sono cominciate il 24 luglio, con buona pace di cittadini e cittadine che, non essendone a conoscenza, non hanno potuto seguire le raccomandazioni (tenere le finestre chiuse, non lasciare panni stesi e alimenti sui balconi).

Per di più il calendario è apparso solo online, degli avvisi che in passato venivano affissi nei quartieri interessati nessuna traccia”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)