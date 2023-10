Potenza: domani e dopodomani chiusa questa scuola! I dettagli

Il Comune di Potenza informa:

“A causa del distacco di una vetrata, provocato dalle forti raffiche di vento registratesi in città, il Sindaco di Potenza Mario Guarente con l’ordinanza, contingibile e urgente, numero 61 del 2023, ha disposto la ‘chiusura della scuola Primaria dell’I.C. ‘Lorenzo Milani’, situata nel plesso centrale di via Tirreno, dal giorno 28 ottobre e sino al giorno 31 ottobre, a tutta la scolaresca e a tutto il corpo docente e non docente””.a

