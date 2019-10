Potenza: per il Dott. Fruncillo, giovane anestesista dell’Ospedale, l’approvazione per la pubblicazione di 3 lavori scientifici! Complimenti

Si è svolto a Roma dal 15 al 18 ottobre, il 73esimo Congresso nazionale di Anestesia e Rianimazione ICARE Siaarti.

Nell’occasione, il dott. Angelo Fruncillo, anestesista rianimatore del San Carlo da 2 anni, ha ricevuto l’approvazione agli atti per la pubblicazione di 3 lavori scientifici inerenti la medicina perioperatoria e nuove frontiere in anestesia, descrivendo alcune metodiche anestesiologiche messe in pratica al San Carlo di Potenza con altri colleghi coordinati dal dott. Mileti.

Aggiornati approcci anestesiologici per migliorare la gestione e l’outcome dei pazienti sottoposti a delicati interventi chirurgici.

Il dott. Fruncillo è uno dei giovani anestesisti assunti negli ultimi due anni dall’azienda San Carlo.

Le migliori congratulazioni per la professionalità e il risultato raggiunto.