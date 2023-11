Potenza, emergenza cinghiali: chiesta una risposta efficace della Regione. I dettagli

“Sollecito la Regione Basilicata a intervenire in merito alla presenza di cinghiali in città, emergenza rispetto alla quale i provvedimenti che abbiamo adottato evidentemente non risultano sufficienti.

Le gabbie che sono state installate non hanno eliminato il problema e i rischi per la popolazione rimangono, constatato come la presenza degli stessi animali, questa mattina, sia stata segnalata nel piazzale di una scuola del capoluogo.

Chiedo pertanto agli uffici regionali, essendo la materia di loro competenza, che si attivino al più presto per fronteggiare insieme la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini”.

Conclude così la propria dichiarazione il Sindaco di Potenza Mario Guarente, in merito alla presenza di ungulati selvatici in città.